Прокуратура Ставрополья проверяет информацию о забытой в животе пациентки перчатке

На Ставрополье организовали прокурорскую проверку после того, как появилась информация об обнаружении у пациентки в животе забытой хирургами перчатки. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе надзорного ведомства, предстоит оценить исполнение закона об охране здоровья граждан при оказании медицинской помощи в городской больнице Железноводска. Отдельно проверят деятельность медицинского персонала больницы, а также краевого министерства здравоохранения и службы по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в 2019 году в больнице Железноводска неоднократно оперировали женщину, которая в последующем обратилась с жалобами в Ставропольскую краевую клиническую больницу, чьи врачи во время срочного вмешательства изъяли из брюшной полости пациентки фрагмент резиновой перчатки.