К 1 мая на дорогах Ставропольского края завершат ямочный ремонт

Такую задачу поставил дорожникам Губернатор Владимир Владимиров. Одновременно с этим в ближайшее время региональный миндор приступит к основным работам в рамках реализации государственных и муниципальных программ, сообщил на брифинге в правительстве края глава министерства Евгений Штепа.

- На сегодняшний день федеральные, региональные и местные дороги приводятся в порядок после зимы с помощью ямочного ремонта. Мы надеемся, что к 1 мая эта часть работ будет завершена. А далее приступим к плановому ремонту, строительству и реконструкции региональных и муниципальных дорог.

В этом году на Ставрополье в нормативное состояние планируется привести около 600 км дорожного полотна на региональных и муниципальных автодорогах.