30 коек для реабилитации ставропольцев от коронавируса появятся в сентябре

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что к сентябрю 2021 года в регионе обустроят 30 мест для реабилитации переболевших COVID-19. А четверо специалистов пройдут переподготовку пульмонологического профиля.

- Развитие медучреждений - это общая работа, не только органов власти. Главврачи должны принимать в ней непосредственное участие. Вы в первую очередь должны быть заинтересованы в улучшении больниц и поликлиник, которыми руководите, - обратился к медикам Владимиров.

Помимо вопросов коронавируса, актуализировали проблему онкологии. Так до конца года создадут 26 смотровых кабинетов для выявления онкологических заболеваний. А в 2022 году откроют еще 28 таких кабинетов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в санаториях Ставрополья разработали специальную оздоровительную программу для переболевших коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач с мировым именем научил онкологов Ставрополья новым методикам борьбы с раком

Медики перешли на новый уровень профессионализма, теперь удаление рака полости рта происходит без потерь основных физиологических функций человека (подробнее).