С пятницы до вторника на Ставрополье будут затяжные дожди

Гидрометеоцентр сообщил, что к концу недели нужно ожидать дожди по всему Ставропольскому краю. Тепло сменится похолоданием в ночь на 9 апреля. Тогда и начнутся дожди, которые затянутся до вторника 13 апреля. В южной части региона будет гроза.

Температура воздуха будет достигать 5-10 градусов тепла. Позже воздух прогреется до 7-19 градусов тепла. Ветер северо-западный — 6-11 метров в секунду.

Дожди увеличат уровень воды в реках, что опасно, ведь приближается сезон паводков. Но правительство регионов заверило, что ситуация находится на контроле.

НАПОМНИМ

В Ставропольском крае заявили о полной готовности к паводковому сезону

Владимиров поручил включить в перечень работ расчистку озера Буйвола в Буденновске, где запланирована рекреационная зона (подробнее).