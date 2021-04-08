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Общество8 апреля 2021 19:31

Троллейбусный парк Ставрополя получит 40 новых машин по нацпроекту

И.о. министра транспорта Евгений Штепа уверен, что получится устроить глобальное обновление парка
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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По словам и.о. министра транспорта Ставропольского края Евгения Штепа, муниципалитет надеется получить финансирование из федерального бюджета для обновления троллейбусного парка. Такое право можно получить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Национальная программа была дополнена двумя новыми проектами, один из которых направлен на обновление электротранспорта в городах.

- Сегодня министерство совместно с администрацией Ставрополя заканчивает подготовку заявки. Ее до июля направят в федерацию, чтобы в 2022 году участвовать в данной программе и получить часть средств, - заявил Штепа.

Если запрос одобрят, количество новых машин будет устанавливаться на федеральном уровне.

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