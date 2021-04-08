Троллейбусный парк Ставрополя получит 40 новых машин по нацпроекту

По словам и.о. министра транспорта Ставропольского края Евгения Штепа, муниципалитет надеется получить финансирование из федерального бюджета для обновления троллейбусного парка. Такое право можно получить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Национальная программа была дополнена двумя новыми проектами, один из которых направлен на обновление электротранспорта в городах.

- Сегодня министерство совместно с администрацией Ставрополя заканчивает подготовку заявки. Ее до июля направят в федерацию, чтобы в 2022 году участвовать в данной программе и получить часть средств, - заявил Штепа.

Если запрос одобрят, количество новых машин будет устанавливаться на федеральном уровне.

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Решение выпустить больше машин на рейсы в выходные связаны с повышением спроса на этот вид общественного транспорта (подробнее).