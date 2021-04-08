Специальные туристические «Маршруты казачьего Ставрополья» разработали в крае

В сети стартовал проект «Маршруты казачьего Ставрополья», который подразумевает создание путеводителя с локациями, фото и видео значимых для казачества мест. Им может воспользоваться любой желающий.

Проект реализуют с помощью гранта от президента России. Главными инициаторами выступили казаки Ставропольского окружного казачьего общества и активисты Ассоциации «Казаки Терского казачьего войска».

В управлении по информполитике аппарата правительства края рассказали, что ставропольцам уже удалось погрузиться в казачью культуру на первой выездной экспедиции в Курском округе.

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