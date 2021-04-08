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Происшествия8 апреля 2021 23:30

Мошенники украли у 2.5 тыс. ставропольцев 220 млн рублей с начала 2021 года

И это только данные о тех, кто заявил в полицию
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Телефонные мошенники на Ставрополье крадут миллионы у жителей региона

Телефонные мошенники на Ставрополье крадут миллионы у жителей региона

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Во время пресс-конференции в ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что за 4 месяца года мошенники украли 220 миллионов рублей.

В полицию с заявлениями пришли 2,5 тысячи граждан. А если представить количество тех, кто решил не заявлять в правоохранительные органы о краже, то сумма похищенного больше 220 млн.

- В текущем году телефонные и интернет мошенничества на территории Ставропольского края совершались из 49 регионов Российской Федерации, - подчеркнули в полиции.

В рамках конференции напомнили о самых распространенных схемах телефонного и интернет мошенничества. Полиция регулярно проводит профилактические беседы в города региона, особенно это актуально для людей старшего поколения - они находятся в группе риска.

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