8 апреля на Ставрополье начался автопробег винтажных машин в честь 9 мая

Акция памяти "Эх, путь-дорожка фронтовая" является ежегодной и проходит в формате автопробега по всему региону. Конечно, в 2020 году из-за разгара пандемии коронавируса его перенесли в онлайн-формат: в социальных сетях размещали видео- и фотоконтент. Но в этом году эпидемиологическая ситуация позволяет вновь организовать массовый автопробег.

В этот раз на дороги выпустят несколько ретромоделей. Сегодня был дан старт акции с аграрного университета. Водители побывают в 147 населенных пунктах края, где будут проходить патриотические мероприятия в честь Дня Победы.

Инициаторами акции стали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, депутат думы, подполковник пограничных войск ФСБ Виктор Лозовой, а также председатель штаба "Победа".

- Мы проедем порядка восьми тысяч километров. Мы от вас, всех жителей Ставрополья, от ветеранской организации поклонимся мемориалам и памятникам!, - заявил Лозовой.