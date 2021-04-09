На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 90 человек

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 90 жителей региона. Число зараженных достигло 51250.

Пять человек скончались от коронавируса за сутки на Ставрополье. Число умерших в крае достигло 1260.

- Но не всегда вирус сдается легко. К сожалению, есть новые летальные исходы у пациентов с подтвержденным диагнозом. Соболезную их родным, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Количество тех, кто смог справиться с болезнью составляет уже 48,3 тысячи человек. Накануне выписали 95 пациентов.

Продолжаются лабораторные исследования для выявления новых случаев передачи COVID-19. На сегодня проведено уже 1 миллион 575 тысяч таких тестирований. По словам главы региона, с заболевшими работают врачи.

- Чтобы сохранить свое здоровье, своих близких, по-прежнему важно соблюдать меры эпидпрофилактики. А надежнее всего защититься от коронавируса поможет вакцинация. Она продолжается в нашем крае и доступна для всех желающих. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – пожелал губернатор жителям Ставрополья.

- Но не всегда вирус сдается легко. К сожалению, есть новые летальные исходы у пациентов с подтвержденным диагнозом. Соболезную их родным, - обратился Владимир Владимиров к землякам.