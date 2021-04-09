В Ставрополе 10 апреля развернется ярмарка выходного дня

10 апреля в Ставрополе развернется традиционная ярмарка выходного дня. Она пройдет на ул. Васильева, 35/1 с 08:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ярмарке поучаствуют около 40 лучших товаропроизводителей со всего края.

Они порадуют посетителей богатым выбором овощей, фруктов, меда, колбасных изделий, живой рыбы, бакалеи. По словам организаторов, цены приятно удивят ставропольцев. Жителей региона ждут свежие овощи, выращенные на грядках родного края.

Напомним, что в краевом центре ярмарки выходного дня проходят более пяти лет и каждый раз разворачиваются на площадках города для того, чтобы местные жители смогли в одном месте найти все необходимое и полезное для себя и своей семьи.