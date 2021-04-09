С начала года в Северной Осетии «Россети Северный Кавказ» подключили 270 новых объектов

«Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности филиала «Севкавказэнерго» в первом квартале 2021 года подключили к централизованным электросетям 270 новых объектов суммарной мощностью порядка 8 мегаватт.

Особое внимание энергетики уделили мероприятиям по технологическому присоединению социально значимых объектов. Существенную часть среди подключенных заявителей составили учреждения здравоохранения, образования и спорта.

Так, в январе-марте текущего года энергокомпания обеспечила электроэнергией фельдшерско-акушерские пункты, медицинский центр, детские сады и объекты детских ясельных отделений, спортивный комплекс и стадион.

Также в числе новых потребителей, которым с начала 2021 года энергетики выдали необходимую для функционирования мощность, объекты малого и среднего бизнеса, АПК, жилые комплексы и объекты инфраструктуры. Среди наиболее крупных - завод по изготовлению стеклотары (1,1 МВт), рыбное хозяйство (0,56 МВт).

Для подключения новых объектов к электросетям филиал «Севкавказэнерго» выполнил специальные мероприятия, в том числе строительство новых линий электропередачи и установку дополнительных трансформаторных подстанций. В процессе работ применены самые современные материалы и технологии - это делает электроснабжение более надежным.

Напомним, подать заявку в энергокомпанию можно различными способами. Например, оформить ее через «Личный кабинет» на едином ресурсе . Посредством «Личного кабинета» можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для физических лиц и до 150 кВт - для юридических.