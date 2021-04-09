В Ставрополе накажут женщину, перевозившую пассажирок, сидящих на окнах авто

Накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен автомобиль, движущийся по проспекту Кулакова с нарушением правил перевозки пассажиров. Так, две девушки сели на открытые окна иномарки, не боясь выпасть и получить травмы.

Видеороликом заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции и установили личность владельца машины.

Водителем оказалась 38-летняя жительница Грачевского района. Женщину, допустившую нарушение правил движения пригласили к командиру отдельного батальона ДПС ГИБДД города Ставрополя Петру Захарову для проведения беседы и составления административного материала.

Ставропольчанка в свое оправдание пояснила, что не заметила в пути движения, как ее пассажирки с заднего сидения сели на окна. Ей показали видео, заснятое очевидцами и разъяснили какие травмы могут получить люди в подобных случаях при ДТП. Также женщине напомнили об ответственности, которую несет водитель за своих пассажиров.

Против водителя правоохранители составили административный материал по статье: «Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности), штрафные санкции составляют одну тысячу рублей». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.