В Дагестане по делу о взятках и вымогательствах задержан глава и семь сотрудников Ространснадзора

В Дагестане силовиками задержан начальник территориального отдела транспортного контроля по РД Амирсултан Альдеров и семь его подчиненных. Задержания прошли после обысков в офисе Ространдзора в Махачкале и в домах 15 сотрудников.

- Главу территориального отдела Ространснадзора и его подчиненных подозревают в вымогательствах и взятках, - сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Альдеров организовал преступную группу, которая вымогала деньги у водителей большегрузов на посту весового контроля у села Кочубей Тарумовского района. В поле зрения правоохранителей злоумышленники попали еще год назад. Дело о взятках и вымогательстве было заведено в конце марта этого года.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. По делу проводятся необходимые следственные мероприятия.