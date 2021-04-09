Директор школы в Хасавюрте уволился после взрыва гранаты на уроке ОБЖ

Директор школы №10 в дагестанском Хасавюрте написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как на уроке ОБЖ в руках учителя взорвалась граната. Об увольнении директора сообщил начальник городского управления образования Абакар Абакаров.

Напомним, инцидент произошел 23 марта. Во время урока педагог по ОБЖ готовил ребят к соревнованиям. Детям он собирался показать как разбирается граната. При разборе верхней части устройства раздался щелчок. Учитель понял, что устройство взорвется. Чтобы обезопасить учеников, зажал гранату в руке и отвернулся. В итоге учителю оторвало четыре пальца. Целым остался лишь мизинец. Первую помощь пострадавшему педагогу оказал ученик. Потом подоспели врачи.

По факту взрыва в школе было заведено уголовное дело по статье «Халатность».