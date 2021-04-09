Депутаты Думы Ставрополья обсудили перспективы развития дистанционных технологий в школах края

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

Тему реализации программ общего и допобразования в школах с применением электронного обучения и дистанционных технологий депутаты комитета Думы края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре под председательством Артура Насонова обсудили на выездном совещании.

Депутаты посетили Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который создали в школе № 7 села Старомарьевка Грачевского округа в 2019 году в рамках национального проекта «Образование». Его воспитанники обучаются по 13 направлениям. Среди них – робототехника, программирование, шахматы и другие.

Во время пандемии техническая база «Точек роста» помогла учителям решить часть вопросов, связанных с организацией учебного процесса и проведением занятий на «удаленке».

На совещании в администрации Грачевского района законодатели вместе с представителями региональных министерств и муниципалитетов говорили о проблемах и возможностях применения дистанционных образовательных технологий.

Председатель думского комитета Артур Насонов подчеркнул, что во время пандемии на онлайн-обучении оказались более 300 тысяч школьников. Это в свою очередь, потребовало от системы образования принципиально новых решений и стало колоссальной нагрузкой для педагогов, учеников и родителей.

Первый замминистра образования Ставрополья Наталья Лаврова обозначила основные проблемы, с которыми столкнулась отрасль, – это недостаточное обеспечение учеников и учителей компьютерной техникой, а также отсутствие стабильной и качественной интернет связи.

Частично вопрос с обеспечением электронными устройствами Министерству образования края решить удалось.

В рамках региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» в 2019 - 2020 годах школы и учреждения среднего профессионального образования получили 6404 ноутбука, которые в период пандемии использовались для дистанционной работы. В 2021 году школам передадут еще 1876 ноутбуков.

Кроме того, в 2020 году более 170 сельских и городских образовательных организаций обеспечили высокоскоростным интернетом.

Замминистра энергетики, промышленности и связи края Денис Курашов сообщил, что в этом году стоит задача обеспечить школы в городах интернетом скоростью 100 мегабит в секунду, а в селах – 50 мегабит в секунду. К 2022 году все школы планируется обеспечить высокоскоростным интернетом, а к 2024 году – беспроводными сетями Wi-Fi.

Участники совещания обозначили ряд направлений для дальнейшей работы.

- Пандемия для всех стала испытанием, однако удалось добиться определенных успехов. Сегодня нам необходимо провести работу над ошибками, сделать выводы и получить недостающие навыки, знания и опыт. Мы не знаем, что ждет нас в будущем, но четко понимаем: важно быть подготовленными и обеспечить качество и непрерывность образовательного процесса. Депутаты Думы Ставропольского края готовы подключиться к решению этих вопросов, в том числе, и на законодательном уровне, – подчеркнул Артур Насонов.

Среди них – анализ законодательной базы в целях совершенствования правовых основ реализации образовательных программ с помощью электронного обучения, продолжение работы в рамках краевой программы «Образовательная цифровая среда», повышение квалификации педагогических кадров, использование возможностей СМИ и социальной рекламы для более активного вовлечения родителей в образовательный процесс.