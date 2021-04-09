В Ставрополе из горящей пятиэтажки спасли троих жильцов

Инцидент произошел 9 апреля, в Ставрополе. Там загорелся пятиэтажный дом по адресу улица Ворошилова 4/1.

Спасателям удалось вытащить из огня троих жильцов. Их передали медицинским службам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, огонь возник в квартире на первом этаже многоэтажки. Из-за возгорания из здания эвакуировали 15 человек.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что накануне в Ставрополе во время ремонтных работ в колодце ливневой канализации рабочие обнаружили труп женщины.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и обстоятельства происшествия.