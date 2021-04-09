Полиция Ставрополья нашла родителей потерявшегося ребенка

В Предгорном районе в короткие сроки удалось найти потерявшегося мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Первыми ребенка нашли местные жители. Они выложили в сеть видео, на котором маленький мальчик шел без взрослых.

- На место выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Предгорному району. В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили законного представителя ребенка. Установлено, что малыш ушел из дома без разрешения. В настоящее время мальчик передан отцу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сказано в сообщении полиции.