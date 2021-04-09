Губернатор присоединился к экологической акции «Сохраним природу Ставрополья!»

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья присоединился к ежегодной краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья!». Владимир Владимиров поучаствовал в субботниках по расчистке русла реки Грушевая и уборке на территории Русского леса в краевом центре.

Субботник на реке Грушевой был организован по итогам одной из «прямых линий» главы края – обеспокоенностью о состоянии русла и берегов поделился один из жителей города, его вопрос прозвучал в эфире.

В рамках акции из русла и с берегов реки вывезено около 9 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Еще свыше 20 кубометров мусора убрано на субботнике в Русском лесу. Кроме того, с двух площадок вывезено около 36 кубометров валежника.

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

По оценке Ставропольского лесничества, с 2014 года в рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» только с территории Русского леса в краевом центре вывезли около 1 тысячи кубометров мусора.

– Работа, которую выполняешь собственными руками – всегда в радость. Особенно, когда она помогает сделать чище и лучше родной край. У нас есть хорошая традиция проведения большой весенней уборки на Ставрополье. Она продолжается и в этом году, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Акция «Сохраним природу Ставрополья» проходит во всех территориях края. В этом году в ее рамках ликвидировано около 200 стихийных свалок и мест скопления мусора, высажено свыше 1,5 тысячи деревьев, около 1 тысячи цветников.