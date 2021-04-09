Главу агентства инвестиционного развития Ставрополья арестовали за кражу 8 млн

Задержание главы агентства инвестразвития Ставропольского края

СК по Ставропольскому краю сообщил о задержании директора агентства инвестиционного развития Вадима Мерзлякова. Его подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве на несколько миллионов рублей.

- По данным следствия, подозреваемый, замещая должность генерального директора, получил в кассе агентства под авансовый отчет 7 миллионов рублей, которые присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Также Мерзляков в 2018 году заключил ненастоящий договор аренды автомобиля для своей подруги. А все расходы покрывали из бюджета организации, вышло больше 1 млн рублей.

Мошеннику уже избрали меру пресечения, его заключили под стражу, пока он не предстанет перед судом. Правоохранительные органы ведут расследование.

Напомним, акционерное общество "Агентство инвестиционного развития" тесно сотрудничает с министерством экономического развития Ставрополья. Оно создано с целью развития инвестиционной среды края за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов.

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