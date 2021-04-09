Главу агентства инвестиционного развития Ставрополья арестовали за кражу 8 млн

Задержание главы агентства инвестразвития Ставропольского края
СК по Ставропольскому краю сообщил о задержании директора агентства инвестиционного развития Вадима Мерзлякова. Его подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве на несколько миллионов рублей.
- По данным следствия, подозреваемый, замещая должность генерального директора, получил в кассе агентства под авансовый отчет 7 миллионов рублей, которые присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Также Мерзляков в 2018 году заключил ненастоящий договор аренды автомобиля для своей подруги. А все расходы покрывали из бюджета организации, вышло больше 1 млн рублей.
Мошеннику уже избрали меру пресечения, его заключили под стражу, пока он не предстанет перед судом. Правоохранительные органы ведут расследование.
Напомним, акционерное общество "Агентство инвестиционного развития" тесно сотрудничает с министерством экономического развития Ставрополья. Оно создано с целью развития инвестиционной среды края за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержан дагестанский министр, похитивший из бюджета 620 млн рублей
Также Расулу Ибрагимову вменяется создание преступного сообщества (подробнее).