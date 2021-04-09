100% засеянных озимых культур взошли после дождей на Ставрополье

И.о. министра сельского хозяйства Владимир Ситников на брифинге заявил, что всходы озимых культур составили 100%, вся посевная площадь в ростках. Большое количество осадков с самого начала 2021 года сыграло большую роль для растений: снег защищал их от морозов, а дожди обеспечили необходимое количество влаги.

Уже сейчас заканчивают засеивание ранних яровых. Это пшеница, овес, ячмень и другие культуры.

- Гороха посеяно 90%, подсолнечника - 10%, свёклы - 50%. Запасы влаги позволяют восстановить площадь клина кукурузы. Все это вселяет уверенность в хорошем урожае, - поделился чиновник.

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