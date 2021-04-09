До 2025 году на Ставрополье построят 85 медучреждений, а в 2021 - больше 30

На Ставрополье починят и построят больше 30 новых медучреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление по информационной политике правительства Ставропольского края сообщило, что в 2021 году отремонтируют и построят 31 медицинских учреждений в разных округах региона. А до 2025 года есть план построить 85 больниц, поликлиник и амбулаторий.

Ведомство ссылается на данные минстроя. По их данным, в Кировском, Шпаковском, Грачевском, Курском и Арзгирском муниципальных округах построят 5 амбулаторий, поликлиники и участковую больницу.

Также в отдаленных селах возведут 20 фельдшерско-акушерских пунктов.

- В станице Старопавловской Кировского городского округа уже начали строить амбулаторию модульного типа. Строительство остальных объектов запланировано начать в мае. Всего в рамках программы до 2025 года необходимо построить 82 медучреждения, - заявил глава минстроя Валерий Савченко.

Напомним, появление новых медицинских учреждений происходит в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Оно подразумевает работу поликлиник и амбулаторий.

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