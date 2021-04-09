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Происшествия9 апреля 2021 20:59

Полиция начала проверку по факту избиения педиатра в поликлинике Пятигорска

Пока что есть показания потерпевшей и свидетелей, нападавших ищут
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае неизвестные напали на педиатра

В Ставропольском крае неизвестные напали на педиатра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МВД РФ по Ставропольскому краю рассказали, что полиция начала проверку по делу об избиении женщины-педиатра в одной из поликлиник Пятигорска. По показаниям пострадавшей, к ней в кабинет неожиданно вошли мужчина и женщина и нанесли телесные повреждения.

- В Отдел МВД России по городу Пятигорску с канала 112 поступило сообщение о том, что в одной из поликлиник города Пятигорска неизвестные нанесли телесные повреждения медицинскому работнику, - сказали в ведомстве.

Об этом уже писали в социальных сетях, где мнение пользователей разделились. С одной стороны, нельзя избивать людей, а с другой - ничто не бывает без причины. Так высказались в комментариях.

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