Почти 3 тысячи больничных коек для людей с COVID-19 создали на Ставрополье

На Ставрополье создали больше двух сотен коек для зараженных коронавирусом Фото: Алиса ТИТКО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что к сегодняшнему дню в регионе выделили 2694 места в больницах для зараженных коронавирусом. Также он рассказал про темпы вакцинации: 118 тысяч граждан уже получили иммунитет от болезни.

Койки создают на базе медицинских учреждений. В разгар пандемии инфицированным отделяли целые корпуса и отделения.

- Этого (количества коек) достаточно при нынешних показателях заболеваемости и превышает потребность: одна пятая часть коек остаются свободными, - заявил чиновник.

Напомним, сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе более-менее стабильна. По состоянию на утро 9 апреля на Ставрополье заразились еще 90 человек, 95 выздоровели, а 4 погибли.

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