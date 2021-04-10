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Общество10 апреля 2021 8:37

Губернатор Владимиров огласил статистику по коронавирусу на Ставрополье

Количество тестов превысило 1,5 млн
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Владимир Владимиров рассказал, как за сутки изменилась коронавирусная статистика на Ставрополье. Данные он опубликовал в социальных сетей.

По состоянию на 10 апреля в Ставропольском крае:

- заболевших 51347 (+97);

- выздоровевших 48404 (94);

- умерших 1265 (+5).

За время пандемии в регионе провели свыше 1,5 млн исследований.

- Вакцинация в крае наращивает темпы, всего прививку от COVID-19 уже сделали почти 130 тысяч человек. Но важно по-прежнему соблюдать бдительность в вопросах эпидемиологической безопасности, - сказано в сообщении главы Ставрополья.