Губернатор Владимиров огласил статистику по коронавирусу на Ставрополье

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, как за сутки изменилась коронавирусная статистика на Ставрополье. Данные он опубликовал в социальных сетей.

По состоянию на 10 апреля в Ставропольском крае:

- заболевших 51347 (+97);

- выздоровевших 48404 (94);

- умерших 1265 (+5).

За время пандемии в регионе провели свыше 1,5 млн исследований.

- Вакцинация в крае наращивает темпы, всего прививку от COVID-19 уже сделали почти 130 тысяч человек. Но важно по-прежнему соблюдать бдительность в вопросах эпидемиологической безопасности, - сказано в сообщении главы Ставрополья.