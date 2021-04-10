Старые конструкции демонтированы в сквере Ставрополя

В Ставрополе сняли старое оборудование в сквере на перекрестке улиц Чехова и Мимоз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Рабочие начинают размечать территорию по проекту, чтобы определить границы объектов. Когда изменится погода - в сквере обновят покрытие и тротуары. Там также поставят игровое и спортивное оборудование, лавочки, урны. И проведут свет, наружное видеонаблюдение и автополив. Облагораживание проходит в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

- В Ставрополе проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. За это время удалось благоустроить 10 общественных территорий и 34 двора. Рейтинговое голосование по определению объектов благоустройства на 2022 год пройдёт с 26 апреля по 30 мая на сайте, - сообщает администрация Ставрополя.