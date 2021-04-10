Следствием начата проверка после смерти женщины в канализации Ставрополя

Фото с места: СУ СКР по СК

В Ставрополе проводят проверку по факту смерти женщины в ливневой канализации. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

8 апреля поступило сообщение об обнаружении рабочими трупа. Согласно выводам экспертов, смерть наступила 2-3 месяца назад в результате утопления в воде. Следов насилия на теле нет.

- По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводит доследственную проверку. Следователь устанавливает личность женщины и обстоятельства ее смерти, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставрополью.