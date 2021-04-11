На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались еще пять человек

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил обновленные данные по коронавирусной инфекции в регионе.

По состоянию на 11 апреля в Ставропольском крае:

- заболевших 51439 (+92);

- выздоровевших 48465 (+61);

- умерших 1270 (+5).

За прошедшие сутки на Ставрополье порядка семи тысяч исследований.

- Вчера выполнено около 7 тысяч тестов на COVID-19. Такие исследования необходимы для выявления новых случаев заболевания. Они помогают своевременно оказывать помощь, - сообщил Владимиров в социальных сетях.