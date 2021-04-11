На Ставрополье хозяин застрелил собаку и отправил видео в городской чат

Инцидент произошел в городе Изобильный Ставропольского края. Местный житель застрелил свою породистую собаку, а его друг снял все на видео и отправил в общий городской чат в WhatsApp.

Кадры жестокой расправы шокировали участников чата, а зоозащитники решили обратиться в полицию.

- Мы намерены писать заявление в полицию! Жестокое обращение с животными должно быть наказано! Тем более распространение данного видео в социальных сетях! – сообщили в фонде помощи бездомным животным «Доброе сердце».

Волонтеры связались со стрелявшим в собаку мужчиной. Убийство собаки он объяснил тем, что пес «погрыз человека».