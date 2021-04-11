Жительница Ставрополя отправила аферистам более 700 тысяч рублей

В Ставрополе правоохранительные органы разбираются в очередном случае мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Местная жительница лишилась 700 тысяч рублей, перечислив деньги аферистам, которые представились сотрудниками банка.

Ей от имени службы безопасности банка сообщили о том, что зафиксирована попытка несанкционированного списания средств с её вклада. Следуя инструкции «специалиста», она сняла накопления со счета в банке и отправила деньги на номера карт, которые ей сообщили.

- Поняв, что её обманули, ставропольчанка обратилась в полицию. Следственным отделом №2 СУ УМВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации предупредили ставропольцев об участившихся случаях мошенничества и попросили местных жителей не доверять случайным звонкам и людям, отметив, что сотрудники банков не предлагают под их руководством перевести для сохранности денежные средства на «защищенный счет».