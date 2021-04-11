В Георгиевском округе начат капитальный ремонт двух амбулаторий

В Георгиевском округе Ставропольского края приступили к капитальному ремонту двух амбулаторий. Ремонт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» ведется в посёлке Шаумянском и в станице Лысогорской.

По данным администрации округа, в зданиях отремонтируют фасады, помещения, системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации.

На ремонт выделено порядка 30 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Завершить работы планируют к началу августа.

Амбулатории на время ремонтных работ размещены во временных помещениях. Прием местных жителей осуществляется в полном объеме.