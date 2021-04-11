Станислав Черчесов судится с властями Северной Осетии за аренду реки за полцены

Главный тренер страны Станислав Черчесов намерен отсудить у властей Северной Осетии возможность арендовать участок земли у реки Курентидон по кадастровой стоимости, то есть за полцены.

Речь идет о 60 квадратах земли. Рыночная стоимость аренды данного участка составляет 90 тысяч рублей, Черчесов же хочет получить ее за 45 тысяч рублей.

Иск подан от лица ООО «Арлан Фиш». С начала года Черчесов встал у руля рыбной компании «Арлан Фиш». И участок, за который он судится, нужен ему для нужд компании. В частности, планируется разведение форели.