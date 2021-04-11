В Дагестане полицейские высадили деревья в память о героях

В Дагестане сотрудники полиции вместе с главой республиканского МВД генерал-лейтенантом полиции Абдурашидом Магомедовым посадили именные деревья в память о героях.

Саженцы были высажены у памятника «Белые журавли» на территории Парка Победы в селении Гуниб. Теперь тут будут расти 15 молодых деревьев.

- 15 саженцев будут расти в память о героях России, Советского союза и социалистического труда, жителям района, погибшим в Великой Отечественной войне и сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей, стали символом их мужества и самоотверженности, - сообщили в пресс-службе МВД по РД.