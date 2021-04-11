Житель Кисловодска попал в больницу после разборок с приятелем

В Кисловодске для местного жителя разборки с приятелем закончились больничной койкой.

Житель курортного города повздорил с 23-летний знакомым, который проживает в одной из соседних республик. Отношения товарищи решили выяснить при встрече. Завязалась ссора и разгоряченный приезжий несколько раз ударил в лицо оппонента. В итоге кисловодчанин попал в больницу.

Медики сообщили о травмах пациента в полицию. Нападавшего задержали и завели на него уголовное дело.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 23-летнего жителя соседней республики и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.