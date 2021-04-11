В Ставрополе пожилой «Отелло» грозил возлюбленной убийством

В Ставрополе 67-летний мужчина приревновал сожительницу и устроил разборки, которые закончились для него уголовным делом.

В полицию обратилась 68-летняя женщина, которая рассказала о том, что ей угрожают. Она пояснила, что ее сожитель из-за ревности устроил скандал. Во время ссоры он схватил нож и приставил е ее горлу, обещая убить.

Опасаясь за жизнь, она обратилась в полицию. Пожилого ревнивца задержали. В отделе он сознался в содеянном. Степень вреда здоровью потерпевшей устанавливает экспертиза.

— По данному факту отделом дознания ОП №1 Управления МВД России по городу Ставрополю возбужденно уголовное дело по статье «Угроза убийством», — сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.