На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 46 человек

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 46 человек. Еще три пациента скончались за вчерашний день.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в регионе достигло 51485. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1273.

Работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно. За весь период в крае проведено более 1 миллиона 598 тысяч исследований на коронавирус.

Каждый выявленный факт заражения берется на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь.