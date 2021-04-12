Три человека скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 46 человек. Число зараженных в регионе достигло 51485. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1273. Победить болезнь за сутки смогли 29 человек. А за весь период пандемии - 48494.

В регионе продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания. На сегодняшний день в регионе провели более 1 миллиона 598 тысяч исследований на коронавирус.

Каждый выявленный факт заражения берется на контроль. По словам Владимира Владимирова, заболевшим оказывается медицинская помощь.

- Защитить здоровье помогут вакцинация и соблюдение рекомендаций медиков и Роспотребнадзора. Следуйте мерам профилактики и не подвергайте себя риску. Всем желаю здоровья! – обратился к ставропольцам губернатор.