В Ставрополе заложат Гагаринский сад

По случаю 60-летия первого полета человека в космос в Ставрополе в рамках акции «Неделя космонавтики» появится новая «зеленая» зона - «Гагаринский сад». 30 лип и елей посадят представители администрации города, общественных и молодежных организаций.

Молодые деревья, символизирующие покорение космоса, украсят собой проспект Российский 17 апреля. Проект реализуется за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ставрополь внес свой вклад в развитие отечественной космонавтики.

Например, знаменитый космонавт СССР Юрий Глазков хоть и родился в Москве, окончил Ставропольское суворовское училище. В космос летал на борту корабля «Союз-24» и орбитальной пилотируемой станции «Салют-5» в 1977 году. Российский космонавт-испытатель Валерий Токарев, Герой РФ, окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО. Он стал вторым космонавтом, побывавшим на МКС.

Еще один знаменитый выпускник этого же училища, также Герой РФ – Александр Скворцов. В первый космический полет отправился в 2010 году в качестве командира корабля.

Однако, пожалуй, самая завидная судьба у жителя Ставрополя Анфиногена Горбачева. Наш земляк стал свидетелем и участником легендарного полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Тогда он отвечал за старт ракеты с земли и самые важные первые секунды полета.

В юбилейный год память о подвигах знаменитых космонавтов увековечится.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что известный земляк Олег Скрипочка не забывает родные места и даже время от времени фотографирует их из космоса. Он автор снимков Ставрополя и Невинномысска.

- На борту есть профессиональные камеры. Мы должны оценивать природные явления: ураганы, наводнения. Фотографируем и леса - чтобы понять их состояние, - говорит Герой России. - И, конечно, каждый космонавт снимает что-то и для себя. Меня поражает наша страна. Она такая разнообразная - и ледники, и субтропики, и тайга.