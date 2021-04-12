В Ставрополе адвокат ответит за покушение на мошенничество

В Ставрополе против адвоката адвокатского кабинета возбудили уголовное дело. Он обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Выяснилось, что в декабре 2020 года адвокат предложил супругам своих подзащитных по уголовному делу о превышении должностных полномочий за 600 тысяч рублей оказать содействие в избрании им судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

На самом деде защитник не имел договоренности с судом, а деньги планировал присвоить себе. После этого адвокат получил от женщин 10 тысяч рублей и муляж денег в размере 590 тысяч рублей.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.