На Ставрополье судья может стать фигурантом дела о получении взятки

Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Георгиевского городского суда Ставрополья. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Героем этой истории стал Вадим Петров. Он подозревается в «Получении взятки». За этим делом его поймали полицейские в октябре 2020 года.

По данным официальной декларации о доходах, в 2019 году Петров заработал 1,7 млн рублей. В индивидуальной собственности у мужчины значатся квартира площадью 59,5 кв. м, земельный участок (300 кв.м) и жилой дом (91,8 кв. м). В пользовании находится квартира (59,5 кв. м).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе против адвоката адвокатского кабинета возбудили уголовное дело. Он обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Выяснилось, что в декабре 2020 года адвокат предложил супругам своих подзащитных по уголовному делу о превышении должностных полномочий за 600 тысяч рублей оказать содействие в избрании им судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

На самом деде защитник не имел договоренности с судом, а деньги планировал присвоить себе.