Следователи Ставрополья проводят проверку по факту смерти мужчины в результате пожара

Трагедия произошла вечером 10 апреля в одном из домов в селе Сотниковском Благодарненского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

В этом жилище произошел пожар, после тушения которого обнаружили тело проживавшего в нем мужчины.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которую оставил ставрополец. Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти 67-летнего мужчины.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы.