Экс-замглавы администрации Нефтекумского округа получил 8,5 лет тюрьмы за взятки

Замглавы администрации Нефтекумского городского округа Виталий Черненко обвиняется в получении взятки.

Выяснилось, что он вымогал у представителей строительной фирмы взятку в размере 6 900 000 рублей за беспрепятственное принятие строительных работ во время исполнения муниципального контракта.

Речь идет о реконструкции здания детского сада № 15 в ауле Новкус-Артезиан. Ее проводили в рамках национального проекта «Демография».

Черненко задержали сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю при получении части требуемой суммы — трех млн рублей.

Суд признал чиновника виновным и приговорил к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.