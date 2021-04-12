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Происшествия12 апреля 2021 11:52

Экс-замглавы администрации Нефтекумского округа получил 8,5 лет тюрьмы за взятки

Его задержали сотрудники управления ФСБ России по Ставрополью при получении части требуемой суммы
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Замглавы администрации Нефтекумского городского округа Виталий Черненко обвиняется в получении взятки.

Выяснилось, что он вымогал у представителей строительной фирмы взятку в размере 6 900 000 рублей за беспрепятственное принятие строительных работ во время исполнения муниципального контракта.

Речь идет о реконструкции здания детского сада № 15 в ауле Новкус-Артезиан. Ее проводили в рамках национального проекта «Демография».

Черненко задержали сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю при получении части требуемой суммы — трех млн рублей.

Суд признал чиновника виновным и приговорил к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ЧП