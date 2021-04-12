«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения астрономических центров

Фото: Россети.

В преддверии Дня космонавтики и 60-летия первого полета человека в космос «Россети Северный Кавказ» приступили в Карачаево-Черкессии к ремонту энергообъектов, которые обеспечивают бесперебойное электроснабжение двух крупнейших в России астрономических центров наземных наблюдений за Вселенной.

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН) и Кавказская горная астрофизическая обсерватория Московского государственного университета им. М. Ломоносова расположены в Зеленчукском и Малокарачаевском районах Карачаево-Черкесии.

Здесь установлены самые большие на территории страны телескопы: шестиметровый оптический большой телескоп азимутальный (БТА), кольцевой радиотелескоп РАТАН-600 в САО РАН, а также телескоп с диаметром зеркала 2,5 метра - в Кавказской горной обсерватории.

Ежедневно в этих обсерваториях ученые проводят фундаментальные работы по исследованию галактик и квазаров - интенсивных источников космического радиоизлучения. Для успешного выполнения этих работ первостепенное значение приобретает бесперебойное электроснабжение астрономических центров.

Объекты, связанные с космосом, имеют стратегическое значение. Надежному и качественному энергоснабжению таких организаций «Россети» уделяют особое значение. Для повышения надежности энергоснабжения САО РАН специалистами филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» в прошлом году впервые успешно опробовано резервное питание по линии электропередачи 35 кВ «Буково-Архыз» от подстанции 110 кВ «Лунная поляна» через подстанцию 35 кВ «Архыз». Это стало возможным благодаря масштабной реконструкции питающего центра «Архыз».

Теперь на время вывода в ремонт линии электропередачи 35 кВ «Зеленчук-Буково» объекты обсерватории могут быть запитаны по резервной линии. В текущем году в рамках ремонтной программы специалисты филиала уже приступили к техобслуживанию более 30 единиц оборудования на подстанции 35 кВ «Буково», от которой электроэнергию получают все инфраструктурные объекты звездного городка.

Кроме этого, на линии электропередачи 35 кВ «Зеленчук-Буково», питающей астрофизический городок, в этом году запланированы берегоукрепительные работы по защите от паводка в пойме реки Большой Зеленчук.

Специалисты также выполнят замену изоляторов и расчистку просеки в охранной зоне линии электропередачи. Энергетики «Россети Северный Кавказ» провели также внеплановый ремонт и техобслуживание на подстанции 35 кВ «Кичи-Балык». Это важно для обеспечения надежного энергоснабжения другого астрофизического центра - Кавказской горной астрофизической обсерватории Московского государственного университета им. М. Ломоносова. Важный объект расположен на плато Шаджатмаз на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.

Помимо обсерватории, питающий центр обеспечивает и надежное энергоснабжение одного из высокогорных аулов республики - Кичи-Балык. Проводимые работы позволят повысить надежность энергоснабжения потребителей и стратегически важных астрономических объектов России.