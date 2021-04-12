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Происшествия12 апреля 2021 12:54

В Ставропольском крае осудили подполковника полиции и его подчиненных за получение взятки

Против них возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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УФСБ России по Ставрополью пресекли противоправную деятельность заместителя командира СБ ДПС ГИБДД ОББПАСН (Ессентуки) ГУ МВД России по краю подполковника полиции Потапенко М.Ю. и его подчиненных старшего инспектора ДПС СБ ДПС ГИБДД ОББПАСН (г. Ессентуки) ГУ МВД России по краю старшего лейтенанта полиции Бякова А.А. и инспектора ДПС СБ ДПС ГИБДД ОББПАСН (г. Ессентуки) ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитана полиции Бородина Р.В., причастных к оказанию содействия в незаконном перемещении большегрузных автотранспортных средств с контрафактной алкогольной продукцией по территории Ставропольского края в другие регионы нашей страны.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

Мужчин признали виновными. Потапенко получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Бородин и Бяков получили 8 лет и 6 месяцев. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-замглавы администрации Нефтекумского округа получил 8,5 лет тюрьмы за взятки

Его задержали сотрудники управления ФСБ России по Ставрополью при получении части требуемой суммы.

ЧП