Добрых дел «ЕвроХима» становится больше

В год своего юбилея «ЕвроХим» бросил своим сотрудникам клич: «Давайте делать добрые дела!». Компания, известная высокими стандартами в корпоративной социальной ответственности, предложила работникам рассказать в социальных сетях о том, как они делают мир лучше.

Публикации из разных регионов присутствия предприятий холдинга легко найти, т. к. они объединены хэштегом #20ДобрыхДелЕвроХим. С начала года прошло уже три месяца. И это отличный повод подвести «квартальные итоги».

На «Невинномысском Азоте» активнее всего на призыв откликнулись молодые специалисты, которые начали с борьбы с незаконным распространением психотропных средств. Ребята краской из баллончиков закрасили размещенную в общественных местах рекламу телеграм-каналов, через которые продают и распространяют наркотики.

В преддверии 8 Марта активисты совместно с профсоюзной организацией предприятия решили сделать утро прекрасной половины «Азота» ярким и добрым - каждой даме вручили по букету тюльпанов. Не забыли волонтеры и о тех, кто заботится о здоровье химиков - женщинам-медикам филиала Ставропольского диагностического центра в Невинномысске подарили цветы и поблагодарили их за нелегкий труд.

По традиции ярко отметили ребята и Масленицу - каждый год в последнее воскресенье масленичной недели молодежь отправляется в невинномысскую городскую коррекционную школу-интернат № 23, чтобы подарить детям праздник - это всегда новая, заранее подготовленная и отрепетированная, программа, блины с вареньем и сгущенкой и, конечно же, самодельное чучело для сожжения.

В этот раз делегация молодых специалистов «Азота» приехала к детворе с квестом - по легенде красавицу-Весну похитил злодей, а чтобы спасти ее, нужно было отгадать волшебное слово. Тут воспитанникам школы пришлось пройти немало испытаний - они делились на команды, собирали пазлы, играли в спортивные игры, а разгадав загадку, отправились сжигать чучело зимы и угощаться вкусными блинами.

Не забывают активисты заботиться о животных - для птиц ребята соорудили скворечники, развесили их в городе и оставили пернатым угощенье. А недавно волонтеры отправились в приют для животных «Четыре лапы, мокрый нос». Ребята уже не первый раз помогают своим коллегам, которые заботятся о братьях наших меньших. И в этот раз добровольцы принесли для нужд приюта наполнители, корма и другие необходимые им предметы ухода за животными.

Впереди у молодежи еще много добрых дел, а следить за ними можно на их странице в Инстаграме. Трех самых ярких доброделов программы «20 добрых дел ЕвроХим» в конце года ждут в Москве, где им вручат почетную награду «Хрустальная гранула».