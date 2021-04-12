На Ставрополье до мая продлится месячник благоустройства

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор поставил задачу по благоустройству территорий региона после зимнего периода.

Владимир Владимиров обратил особое внимание, что эти работы должны быть завершены до мая 2021 года.

– Обращаю внимание всех глав территорий – к майским праздникам всё должно быть убрано, почищено и побелено, - прокомментировал он.

По словам Владимирова, в каждом городе и селе должен быть наведен порядок. Для этого в крае проводят месячник благоустройства, организовывают субботники.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов вместе с активистами и спортсменами курорта вышли на городской субботник.

- Такие субботники надо проводить чаще. Это не только полезно, но и весело. Участников накормили кашей и напоили чаем, а сама уборка проходила в очень дружественной атмосфере, - поделился градоначальник в сети.