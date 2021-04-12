Глава ОПГ предстанет перед судом за кражу нефти в Ставропольском крае

Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело против руководителя преступного сообщества. Его обвиняют в 17 эпизодах кражи, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В период с 2017 по 2020 года мужчина вместе с другими членами ОПГ похитил 276 тонн нефти из нефтепровода, находящегося в Левокумском районе Ставрополья. Группа причинила компании, владеющей потоком, ущерб в 4,9 млн рублей.

- Прокуратурой края в суд направлено уголовное дело в отношении жителя региона, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением в целях совершения нескольких тяжких преступлений" и "Кража, совершенная из нефтепровода, в крупном размере, организованной группой", - сказано в сообщении прокуратуры.

Максимальное наказание по первой статье - до 20 лет, по второй - до 10 лет.