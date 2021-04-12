На Ставрополье детей называют Меркуриями, Космосами и Марсами

Если сегодня среди детей можно встретить такие имена, как Марс или Меркурий, то в советское время единственным «космическим» именем для мальчиков было Юрий в честь первого космонавта. Об этом рассказали в краевом управлении ЗАГС.

Имя Юрий обрело небывалую популярность сразу после исторического Гагаринского старта 12 апреля 1961 года.

Если накануне, в 1960 году, Юрием в крае назвали около 800 мальчиков, то в год первого космического полета их стало почти вдвое больше – около 1700 человек, а в 1962-м – около 2000!

Имя Юрий пользовалось большой популярностью на протяжении десятилетия - его обладателем стали более 12 тысяч мальчишек.

Сегодня Юрами ставропольцы называют детей значительно реже: за три месяца этого года его обладателем стали 11 малышей. А в целом за последние 10 лет - всего 1600.

Вместе с тем, как показывает статистика, космической тематике жители Ставрополья не изменяют.