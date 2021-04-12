В Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области

Силовики задержали главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, который в это время находился в Кисловодске.

Чиновника доставили в Ростов-на-Дону. Сейчас у него проходят обыски. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, глава Аксайского района подозревается в махинациях с землей. Известно, что вместе с ним задержали еще 6 человек.

Против Борзенко возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее «КП-Северый Кавказ» писала, что на Ставрополье судья может стать фигурантом дела о получении взятки. Героем этой истории стал Вадим Петров. Он подозревается в «Получении взятки». За этим делом его поймали полицейские в октябре 2020 года.