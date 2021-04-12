В Пятигорске хирурги удалили воспаленный аппендикс женщине на девятом месяце беременности

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В городской клинической больнице Пятигорска хирурги удалили воспаленный аппендикс женщине на девятом месяце беременности. По словам врачей, острый аппендицит может случиться в любом триместре: 1 случай на 2000 беременных.

В третьем триместре – реже всего. Но на любом сроке будущую маму прооперируют.

- Даже если до родов осталось несколько дней. Бывали случаи, когда женщины благополучно рожали через несколько часов после аппендэктомии.

В данном случае мы выбрали открытый способ операции. Лапароскопии тут не место (в прямом смысле «нет места»), так как у беременной в животе все пространство занимает матка с младенцем», - рассказал зав. хирургией №2 Максим Агапов.

Как рассказали в больнице, анестезиологи тщательно подобрали дозировку и продолжительность применения анестетиков, чтобы не навредить будущей маме и плоду.

Операция прошла без осложнений. Женщина готовится к родам. Это ее 4-ый ребенок.