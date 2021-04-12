Россельхозбанк: на Ставрополье вырос объем ипотеки

По итогам I квартала 2021 года Ставропольский филиал АО «Россельхозбанк» выдал более 250 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 500 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Одной из программ, которая вызывает интерес у клиентов, является «Ипотека с господдержкой 2020». Сегодня по данной программе клиенты Ставропольского филиала банка могут приобрести квартиру в новостройке или инвестировать средства в строительство жилья по льготной ставке от 5,99% годовых.

Максимально возможная сумма кредита в регионе - 6 млн рублей до 30 лет финансирования. При этом необходим первоначальный взнос 15 % и более. Обязательным условием также является страхование имущества, принимаемого банком в залог на весь срок кредита.

В качестве созаемщиков по данному кредиту могут выступить не более 3-х человек, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком, а вот супруг(а) заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве созаемщика по кредиту. Действовать эта ипотечная программа будет до 1 июля текущего года.

А для тех, кто хочет приобрести недвижимость на вторичном рынке, а также земельный участок или жилой дом с земельным участком, существует стандартная ипотечная программа РСХБ «Ипотечное жилищное кредитование», включающая специальные условия кредитования для молодых семей при использовании материнского (семейного) капитала.

Значительный объем выдач приходится также на программу Рефинансирование военной ипотеки. Это предложение актуально для участников накопительно - ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. Максимальная сумма займа по программе достигает отметки 3,3 млн рублей.

По условиям программы получить кредит на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком могут граждане РФ в возрасте от 22 до 50 лет, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников НИС. Право на заключение целевого договора жилищного займа предоставляется не менее чем через 3 года участия в НИС. Важно, что погасить кредит на приобретение жилой недвижимости можно досрочно без каких-либо ограничений.

- Для тог, чтобы ипотечные продукты банка стали еще доступнее для населения, специалисты Россельхозбанка на постоянной основе проводят обучающие мастер-классы среди сотрудников строительных организаций региона и представителей риэлтерского сообщества. Также с начала этого года была запущена новая цифровая площадка, входящая в состав экосистемы Россельхозбанка, способствующая мобильной отработке заявок на получение ипотечного кредита. Это значительно ускорило весь процесс совершения сделки. Теперь здесь можно оставить свою заявку на получение займа, заполнив несколько электронных полей и предоставив пакет необходимых документов в цифровом формате на платформе Своё Жильё, - подчеркнула директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно традиционно в офисах Ставропольского филиала, на официальном сайте банка www.rshb.ru или на цифровой платформе Своё Жильё www.svoedom.ru от РСХБ.